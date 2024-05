„Ausländer raus“-Rufe in Sylter Nobelbar Ein zutiefst asoziales Verhalten

Nachdem ein Video der abstoßenden Gesangseinlage an der Bar in Kampen über soziale Medien verbreitet wurde, ermittelt jetzt der Staatsschutz der Polizei in Flensburg. Das ist grundsätzlich richtig, aber man muss immer fragen, ob das Vorgehen in einem angemessenen Verhältnis zu den Taten steht. Die grölenden Partygäste sind unerträglich, keine Frage. Und zu Recht hat der Wirt des „Pony“ Hausverbot gegen die Bande verhängt.