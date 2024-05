Nato-Bodentruppen gegen nukleare Streitkräfte Russlands Ein Krieg zwischen Putin und dem Westen war noch nie so nah wie jetzt

Kremlchef Wladimir Putin ist ein Bewunderer des sowjetischen Diktators Josef Stalin. Nicht nur als Sieger im „Großen Vaterländischen Krieg“ gegen Hitler-Deutschland, dessen Ende die Russen am 9. Mai mit großen Paraden gedenken, auch als militärischer Stratege, Imperialist und skrupelloser Machtpolitiker genießt der Georgier die Wertschätzung des aktuellen russischen Präsidenten. Und noch etwas vereint die beiden Diktatoren: Sollte Putin als Präsident bis 2030 im Amt bleiben, wäre er auf das Jahr genau so lange an der Macht wie sein sowjetisches Vorbild.