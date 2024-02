Gymnasium will seinen Namen streichen Otfried Preußler, der Hitlerjugend-Verherrlicher?

Nach den Schlagzeilen in diesen Tagen über eben jene Schule drängt sich die Frage auf: Kann man es mit der politischen Korrektheit auch übertreiben? Es geht um den Namensgeber des Gymnasiums, Otfried Preußler, und seine Vergangenheit im Dritten Reich. Ein Lehrer der Schule hatte die Neugier zu einer fünfjährigen Recherche getrieben, weil er zum Namenspatron der Schule keine ausführliche Biografie finden konnte. Wie der junge Mathematik- und Physik-Lehrer in einem Interview mit der SZ im November 2023 berichtete, fuhr er dafür nach Tschechien, untersuchte Unterlagen, zum Beispiel Beförderungslisten der Hitler-Jugend sowie drei Texte, in denen Preußler über seine Hitler-Jugend-Arbeit schreibt. Neu sei gewesen, so der Lehrer, dass Preußler mit 17 Jahren in die NSDAP eintrat, das sei sogar für damalige Zeit ungewöhnlich. Ebenso sein Religionswechsel von katholisch auf „gottgläubig", üblich in der NS-Elite.