Gruppenvergewaltigung in Hamburg „Vergeltung ist nicht das Ziel im deutschen Strafverständnis“

Die Kernfrage im Umgang mit Sexualstrafrecht, so war es auch in diesem Prozess, dreht daher sich um das Selbstbestimmungsrecht. Waren die sexuellen Handlungen einvernehmlich, so wie die Verteidiger der Angeklagten argumentierten? In welcher Deutlichkeit hat es eine Ablehnung gegeben? Und selbst wenn die junge Frau zugestimmt haben mag, war sie mit den später nachgewiesenen 1,6 Promille überhaupt zurechnungsfähig? In allen Unwägbarkeiten löste sich das Gericht von einer strikten Anwendung des ehernen Grundsatzes „im Zweifel für die Angeklagten“. Es urteilte stattdessen im Sinne eines modernen Sexualstrafrechts – initiiert nach Bekanntwerden der MeToo-Fälle.