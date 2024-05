Nach Angriff auf SPD-Politiker Ecke Die gewaltvolle Enthemmung kann nicht überraschen

Schon 2016 hat die Publizistin Carolin Emcke in ihrem Buch „Gegen den Hass“ den schlichten und wahren Satz geschrieben: „Der Hass kommt nicht aus dem Nichts.“ Er ist eine Folge lang vorbereiteter Stigmatisierungen gesellschaftlicher Gruppen. Hass wird gemacht, erzeugt und gezielt geschürt. Die Radikalisierung, die häufig in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten beginnt und von russischen Trollfabriken bewusst angeheizt wird, schwappt in die analoge Welt. Sie wird begünstigt durch tiefe Verunsicherung, wirtschaftliche Sorgen, Angst vor Krieg und große Enttäuschung über die Politik der Regierenden. So ist aus Stigmatisierung allmählich Hass geworden, aus radikalen Gedanken tätliche Gewalt. Wer mit wachem Geist am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, dem kann dieser Prozess nicht entgangen sein.