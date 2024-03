Maximilian Steinbeis Wie gefährdet ist die deutsche Verfassung, Herr Steinbeis?

Steinbeis Weil das der Kern ihrer Erzählung ist. Autoritär populistische Parteien sagen, das demokratische System funktioniere nicht. Es werde regiert von den falschen Leuten, von irgendwelchen Eliten. Sie dagegen repräsentierten das „wahre Volk“. Indem sie die demokratischen Institutionen angreifen und die Abläufe stören, sorgen sie selbst für den Anschein, dass sich ihre These vom „kaputten System“ erfüllt. Solange sie in der Opposition sind, sorgen sie gezielt dafür, dass die Institutionen nicht oder schlechter funktionieren – nicht immer und überall, aber man kann das an vielen Stellen sehen. So machen sie ihre eigene Erzählung scheinbar immer wahrer. Das ist das Muster, nach dem Viktor Orbán in Ungarn und die Republicans in den USA schon vor zwanzig Jahren vorgegangen sind. Das passiert auch bei uns, schon jetzt und noch viel mehr, wenn die AfD noch deutlich stärker wird. Dagegen müssen demokratische Parteien sich wappnen.