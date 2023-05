Politiker-Blamage bei Geschichtsquiz Deutschland hat die Abgeordneten, die es verdient

Im Zweifel wäre es günstig, noch mal einen Nachholkurs in Geschichte zu belegen. Wer für Deutschland Gesetze macht, sollte sich bei den großen Fragen, die in den vergangenen 175 Jahren die Menschen hierzulande bewegten, schon auskennen. Von einem Skandal zu reden, wäre zu viel. Aber es ist schon ein Armutszeugnis, wenn ein aufstrebender Abgeordneter wie Amthor bei einem der wichtigsten Daten der deutschen Geschichte erstmal ins Grübeln kommt. Auch der Linken-Fraktionschef Bartsch sollte um das Gründungsdatum der Bundesrepublik wissen, auch wenn er in der DDR sozialisiert wurde. Umgekehrt ist es ein Muss, die Anfänge der deutschen Demokratie in der Frankfurter Paulskirche nachvollziehen zu können.