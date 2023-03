mitreden-Debattenwettbewerb im NRW-Landtag Unsichere Rente? Nicht mit uns!

Die Halbfinal- und Finalrunde des Debattenwettbewerbs #mitreden, ein Projekt das jetzt zum zweiten Mal von der Rheinischen Post in Kooperation mit dem Chemiekonzern Evonik Industries ausgetragen wurde, fand erneut im Herz der NRW-Demokratie, im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags statt. Vier Debattenteams von vier verschiedenen Schulen, acht Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren, haben sich einen lebhaften Schlagabtausch geliefert. Vertreten waren die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich, das Gymnasium am Moltkeplatz in Krefeld, die Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve und das Friedrich-Rückert-Gymnasium in Düsseldorf. 15 Schulen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet unserer Redaktion hatten teilgenommen, die vier Halbfinalisten durften jetzt im NRW-Parlament debattieren.