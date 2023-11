Streit um Karlsruher Urteil zum Bundeshaushalt Intelligente Schulden – dumme Schulden

Hier wird es schon schwieriger. Denn es müsste nun genaue Kriterien geben, wann der Staat Schulden machen darf und wann nicht. Im früheren Artikel 115 des Grundgesetzes war die Höhe der Investitionen die Grenze für die Schuldenaufnahme. Das gilt als „Goldene Regel“ der Kreditaufnahme. Eine Reform der Schuldenbremse müsste nach Habeck in diese Richtung gehen. Was aber genau ist eine Investition? Der Freiburger Wirtschaftsprofessor und Berater des Bundesfinanzministers, Lars Feld, befürchtet einen Missbrauch durch die Politik. Die Befürworter einer solchen Reform, so der Ökonom, hätten nicht den Investitionsbegriff des Haushaltsrechts im Kopf, sondern Subventionen alter Industrien „für die Transformation zur Klimaneutralität“. Feld: „Eine Subvention wird aber nicht zur Investition, indem man sie umtauft. Und hier liegt der Denkfehler.“