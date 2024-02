Reichtum Warum wollen Sie Ihr Millionen-Erbe verteilen, Marlene Engelhorn?

Interview | Wien · Marlene Engelhorn ist Mitgründerin von taxmenow, einer Initiative von Vermögenden, die ein gerechteres Steuersystem fordern. Das Vermögen ihrer Familie stammt aus dem Verkauf des Unternehmens Boehringer Mannheim. 25 Millionen Euro möchte sie nun an die Gesellschaft rückverteilen. Was treibt sie an?

07.02.2024 , 13:16 Uhr

Millionen-Erbin und Demokratie-Aktivistin Marlene Engelhorn. Foto: Hanna Fasching

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post