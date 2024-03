Migration Deutschland braucht eine Obergrenze

Allein im vergangenen Jahr kamen nach vorläufigen Zahlen knapp zwei Millionen Menschen aus dem Ausland. Das ist fast so viel wie im Krisenjahr 2015, als Kanzlerin Angela Merkel zu Recht die Grenzen offen hielt, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Von Januar bis Dezember 2023 stellten 352.000 Menschen einen Asylantrag, gut 44 Prozent mehr als im Vorjahr. Rund die Hälfte der Menschen hat einen Schutzstatus erhalten, kann also nicht abgeschoben werden. In Europa verlangten 1,1 Millionen Menschen Asyl, was einer Steigerungsrate von 18 Prozent entspricht. Das Asylrecht ist also weiterhin ein zentraler Weg, um in die Länder der Europäischen Union zu gelangen.