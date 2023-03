Sechs irre Thesen zu Migration, Corona, Ukraine-Krieg Die neue Koalition der Unzufriedenen – was sie vereint, was sie trennt

Es sind vor allem drei Themen, zu denen diese Akteure und ihre Anhänger immer wieder zusammenfinden und nach Umfragen sogar eine Bewegung gründen könnten. Nach der Massenflucht von 2015 ist es zum einen die Angst vor Überfremdung und Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt durch ausländische Kräfte, seit der Corona-Pandemie 2020 zum anderen das große Unbehagen an den weitgehenden staatlichen Maßnahmen zu Eindämmung des gefährlichen Virus und schließlich der russische Angriff 2022 auf die Ukraine, den viele auch als durch den Westen provoziert ansehen. Gerade die Linkspolitikerin Wagenknecht hat in allen drei Themen eine Position gegen die demokratischen Parteien in der Mitte gefunden, die ihr in der eigenen Partei Kritik und zugleich Beifall von AfD-Anhängern eingebracht haben. Passend dazu ist eine neue Umfrage des Demoskopie-Instituts Kantar, die einer Partei der Unzufriedenen unter der Linkspolitikerin Wagenknecht rund 19 Prozent der Wählerstimmen zutraut. Die meisten kommen von der AfD (dort können sich 60 Prozent vorstellen, eine solche Partei zu wählen) und von der Linken (hier sind es 50 Prozent). Diese neue unstrukturierte Gruppe agiert noch im Ungefähren. Aber die Vorstellungen und Thesen, die sie aktivieren könnten, sind bereits formuliert und können erschrecken. Unsere Redaktion hat sechs von ihnen aufgeschrieben, die als Überschriften dieser Bewegung dienen könnten.