CDU-Politiker will 40-Stunden-Woche für alle Teilzeit ein Fehler? Kretschmer verkennt die wahren Probleme

Fraglich ist zudem, inwieweit mehr Vollzeitbeschäftigte die Engpässe in bestimmten Bereichen überhaupt wettmachen könnten. Tatsächlich arbeiten in den meisten Mangelberufen schon heute fast nur Vollzeitkräfte. In der Mechatronik etwa ist nur knapp jeder 20. in Teilzeit tätig, ähnlich wenige sind es in der Klempnerei, Sanitär- und Energietechnik. Lediglich die Bereiche Alten- und Krankenpflege weisen einen weit überdurchschnittlichen Teilzeitanteil von um die 40 Prozent auf. Das dürfte zum einen daran liegen, dass in diesen Berufen mehr Frauen tätig sind, die ohnehin häufiger in Teilzeit arbeiten. Zugleich sollten diese Zahlen auch ein Weckruf an die Politik sein: Trotz gestiegener Löhne haben viele kein Interesse an Vollzeitarbeit in der Pflege. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Belastungen sind zu hoch, die Arbeitsbedingungen zu schlecht.