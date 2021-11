Ohne Maske im Unterricht : Von der Vernunft der Jüngsten lernen

Meinung Während Erwachsene noch darüber streiten, ob die Aufhebung der Maskenpflicht oder die Maßnahme selbst kinderfeindlich ist, behalten viele Schüler sie freiwillig bei. Eine Haltung mit Vorbildcharakter, nicht nur in der Pandemie.

Verfrüht, riskant und gefährlich – so beurteilt nicht nur die rot-grüne Opposition im NRW-Landtag die Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen, die seit Dienstag alle Beteiligten vor neue Herausforderungen stellt. Kritik daran gibt es auch von Lehrern, Eltern und Verbänden – während die Schülerinnen und Schüler ein Signal senden, das für sich spricht: Viele tragen den Mund-Nasen-Schutz nämlich weiterhin, obwohl sie nicht müssten. Das zeigen Berichte aus verschiedenen Klassenzimmern des Landes.

Wer sich an seine eigene Schulzeit erinnert, weiß: Etwas zu tun, was gar nicht (mehr) sein muss, liegt Kindern an sich eher fern. Umso erstaunlicher, dass die Maskenmuffel in den Klassenräumen die Minderheit zu sein scheinen. Klar, da gibt es Aufrufe von Schulleitern und Schülervertretungen, elterliche Ratschläge und vielleicht auch eindringliche Bitten, die Masken zu tragen. Die Entscheidung aber trifft jedes Kind selbst, schließlich kann es niemand dazu zwingen. Und es sind Entscheidungen, von denen Erwachsene in mancher Hinsicht lernen können.

Seit Sport mit Zuschauern wieder erlaubt ist, sind die Stadien voll, heißt es dann gleich. Oder: Seit die Restaurants, Bars und Clubs wieder öffnen dürfen, sind die Läden voll. Davon abzuleiten, die Erwachsenen seinen so viel unvernünftiger als die Kinder in den Schulen, die ihren vermeintlichen Freiraum nicht einmal ausschöpfen, ist allerdings Unsinn. Denn Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren entscheiden und handeln unter völlig anderen Bedingungen: Sie konnten und haben sich größtenteils schon impfen lassen. Diese freie Entscheidung bleibt Kindern unter zwölf (noch) verwehrt. Ihre Entscheidung für den Schutz kann nur darin bestehen, sich an die AHA-Regeln zu halten. Das ist seit Beginn der Pandemie so und hat sich für diese Altersgruppe auch anderthalb Jahre später noch nicht geändert.

„So viel Schutz wie nötig, so viel Freiheit wie möglich“, ist nun die Devise, die Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ausgegeben hat. Diese Devise missachtet aber die Tatsache, dass die fehlende Freigabe des Impfstoffes für Kinder automatisch die Unfreiheit der Entscheidung zur Folge hat: Will ein Kind sich vor Corona schützen, bleibt ihm schlicht nichts, als Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen – in einer Situation, zwangsläufig tagtäglich mit 30 Ungeimpften zusammen zu sein. Da nutzt auch die 90-Prozent-Impfquote der Lehrkräfte nur bedingt, auf die sich das Schulministerium in ihrer Argumentation so gern stützt.

Auch das Argument, Schulen seien keine Infektionstreiber, wird in der voranschreitenden vierten Welle kaum haltbar sein. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Schüler oder ganze Klassen wieder in Quarantäne müssen. Warum das riskieren? Womöglich ist auch das aus Sicht der Kinder und Jugendlichen ein Grund, lieber freiwillig die Maske zu tragen, statt zurück in den Hybridunterricht wechseln zu müssen. Auch Sorge vor der Infektion selbst mag eine Rolle spielen – kein Kind ist gerne krank. Obwohl oder gerade weil die Schwere des Verlaufs für Kinder niemand absehen kann. Selbst wenn die Mehrheit glimpflich davonkommt, gibt es Long Covid Fälle ebenso bei Kindern.