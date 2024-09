Nach Cannabis-Legalisierung Drogenbanden nutzen Versorgungslücke aus

In dieses Vakuum von hoher Nachfrage und fehlendem Angebot stoßen kriminelle Banden aus den Niederlanden, die versuchen, in NRW Fuß zu fassen. Es dürfte kein Zufall sein, dass die jüngste Serie von Anschlägen mit Sprengsätzen in NRW kurz nach der Legalisierung begonnen hat. Und es steht ja bereits fest, dass die Spur der Anschläge in die Niederlande führt und die ersten Explosionen einer verschwundenen Cannabis-Lieferung galten.