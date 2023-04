Vorstand bei Axel Springer Provokant daneben – Döpfners wirre Chats

Die Empörung über Mathias Döpfner verrät eines: Ein Körnchen Wahrheit ist dran an dem, was Deutschlands mächtigster Verlagschef über Jahre intern an die Führungs-Crew der wichtigsten Springer-Medien an „Ratschlägen“ weitergegeben hat. Aber der Chef der Gruppe führte sich auf wie ein selbstgerechter Gutsherr, funkte in die laufende Redaktionsarbeit und offenbarte eine Einstellung, die den hehren Werten, die Springer trotz Boulevard und Zuspitzung nach außen vertritt, Hohn spricht.