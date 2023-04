Vorstand bei Axel Springer Die irren SMS und Mails von Springer-Chef Döpfner

Zugleich ließ der mächtige Verlagschef seinen Launen und Vorurteilen freien Lauf. „Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen“, hieß es zu den Ostdeutschen, die er damit unter den Generalverdacht stellte, entweder kommunistisch oder rechtsradikal, auf keinen Fall aber demokratisch zu sein (“Von Kaiser Wilhelm zu Hitler zu Honecker ohne zwischendurch US Reeducation genossen zu haben. Das führt in direkter Linie zu AfD.“). Er vergleicht die Corona-Maßnahmen der früheren Kanzlerin Angela Merkel mit der Machtergreifung der Nazis 1933 (“Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33.“) und stöhnt: „Corona ist eine Grippe, gefährlich für Alte und Kranke.“ Jetzt würden Wirtschaft und Politik „unsere offene Gesellschaft für immer zerstören“. Döpfner: „Das Ganze ist so surreal. Kollektiver Verstandesverlust. Der Coup der Gefühligkeit. Das absolute Scheitern der Eliten.“ Und er verharmlost den Klimawandel mit dem Spruch „Ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte.“ Auch radikale Muslime bekommen ihr Fett weg (“Fuck the intolerant muslims“), und in Merkel sah er den „Sargnagel der Demokratie“, weil sie sich gegen die Wahl des FDP-Manns Thomas Kemmerich als thüringischen Ministerpräsident mit den Stimmen der rechtsextremen AfD so vehement gestemmt hatte. Die Liberalen scheinen indes die Partei zu sein, von denen sich Döpfner Besserung verspricht. „Kann man noch mehr für die FDP machen?“ fragt er massiv seinen Chefredakteur wenige Wochen vor der Wahl. Und noch zwei Tage zuvor schreibt er Reichelt: „Please, stärke die FDP.“