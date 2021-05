Quarantäne nach Sylt-Reise : Die Einfalt mancher Urlauber

Sylt hat schöne Seiten, aber vor allem überfüllte zur Zeit. Foto: Kathrin Kellermann

Meinung Pfingsten hat Tausende Touristen ans Meer gelockt – vor allem nach Sylt, wo nach einem Corona-Ausbruch jetzt wohl bis zu 1000, teils längst abgereiste Gäste in Quarantäne müssen. Haben die Deutschen keine anderen Reiseziele?

Von Julia Rathcke

Wer hat sich nicht danach gesehnt? Endlich wieder acht Stunden Autofahren, zwei Stunden bei Hamburg im Stau stehen, kurz vor dem Ziel in der Warteschlange vor dem Autozug stecken – um dann bei 10 Grad und Regen das wohl verdiente Pfingstwochenende auf Sylt zu genießen. Offensichtlich viele Menschen haben das, zu viele, wie sich im Nachhinein zeigt.

Es war ein Chaos mit Ansage – trotz aller Bemühungen und Beteuerungen, was Vorsichtsmaßnahmen betrifft. Sylt, und was vielen vielleicht entgangen ist: die gesamte Region Nordfriesland, war vor einigen Wochen schon zur Modellregion auserkoren worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz war anhaltend niedrig, die Tourismuswirtschaft lang genug gebeutelt. Klar auch, dass der Ansturm immens war, als Buchungen ab Mitte Mai wieder möglich wurden, eigentlich ein hoffnungsvolles Zeichen.

Eine Modellregion wird man schließlich nicht ohne gute Vorbereitung und ausgeklügelte Corona-Konzepte. Alles schien verantwortungsvoll organisiert, und noch in der Woche vor Pfingsten betonte der Landkreis Nordfriesland, man werde die Kontrollen über die Feiertage verschärfen und hart durchgreifen, wenn nötig. Wörtlich sagte Landrat Florian Lorenzen (CDU): „In Nordfriesland darf kein zweites Ischgl entstehen.“

Der 34-jährige Politiker hatte offenbar die richtige Vorahnung: Wie Ende dieser Woche bekannt wurde, müssen nach einem Corona-Ausbruch womöglich 1000 Sylturlauber in Quarantäne – unter anderem auch solche, die längst abgereist sind. Das ist nicht nur bitter für das Image eines Prestige-Reiseziels, wie man an Ischgl sieht. Der Skiort wird seinen Ruf als Corona-Drehscheibe Europas vielleicht nie wieder los und muss sich gerade sogar bei Schadenersatzprozessen verantworten, weil 250 Skiurlauber nach eigenen Angaben an Corona-Langzeitschäden leiden und den Ort verklagt haben.

Dass nun Sylt der Ursprung einer Infektionskette sein könnte, zumindest aber für eine Massenquarantäne, stellt auch das gesamte Konzept Modellregion infrage. Was nutzen verschärfte Kontrollen, wenn zwei infizierte Restaurantmitarbeiter ausreichen, um bis zu 1000 Menschen in Nöte zu bringen? Oder bringen nicht Urlauber sich selbst in Nöte, wenn die Masse immer wieder dieselben Hotspots anpeilt? Gibt es – analog zu Ischgl im Winter, Mallorca im Sommer und zuletzt Winterberg im Schnee – keine Alternativen zum Kurztrip nach Westerland?

Sylt ist auch eine Lebenseinstellung, das hat schon Christian Kracht 1995 in „Faserland“ beschrieben. Sylt hat Stil, teure Restaurants, schöne Strände, schicke Läden und regelmäßig prominente Gäste. Momentan zahlt man mitunter 600 Euro für vier Nächte in einer durchschnittlichen Ferienwohnung (pro Person), man zahlt xx Euro für ein Fischbrötchen am Strand – und die meisten Restaurants, in denen man überall reservieren muss aktuell, sind teils bis Juli ausgebucht.

Vor allem aber in der aktuellen Übergangsphase, in der noch offen ist, ob Quarantänemaßnahmen etwa für Geimpfte entfallen können, ist fraglich, ob ein Sylt-Urlaub Sinn macht. Ob nur Urlaub an Touristenhotspots geht. Oder ob man die Einfalt der Auswahl nicht auch mal überwinden sollte. Egal ob Nord- oder Ostsee, Harz oder Holland – individuelle, kleinere Reiseziele lassen sich überall finden. Auch oder gerade an Feiertagen muss auf den letzten Metern der Pandemie nicht alles riskiert werden. Und bedeutet Urlaub nicht auch, mal etwas Neues zu entdecken?

