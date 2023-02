Vorschlag aus der Wissenschaft Massensuizid für Rentner – provokativ oder unmenschlich?

Es war ein unerhörter Gedanke. In deutschen Ökonomenkreisen wurde bisweilen halb ernsthaft, halb ironisch die Frage aufgeworfen, ob die Corona-Schutzmaßnahmen für die ältere und verwundbare Bevölkerung wirklich nötig waren. „Wir hätten einen Teil des demografischen Problems auf einen Schlag gelöst“, meinte ein Vertreter dieses Fachs in Anspielung auf die hohe Tödlichkeit des Coronavirus für Menschen ab 80 Jahren. Doch was in Deutschland hinter vorgehaltener Hand geredet wurde, das diskutiert der japanische Yale-Ökonom Yusuke Narita ganz öffentlich. In einer TV-Talkshow in seinem Land meinte der 37-jährige Wissenschaftler mit Blick auf die Überalterung der japanischen Gesellschaft allen Ernstes: „Ich habe das Gefühl, dass die einzige Lösung ziemlich klar ist. Ist es am Ende nicht Massenselbstmord und Massen-Seppuku älterer Menschen?“