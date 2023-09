CSU-Wahlkämpfer Markus Söder Die Social-Media-One-Man-Show

Markus Söder rülpst. Markus Söder tritt als Elvis auf, Markus Söder feiert Karneval als Shrek, er fährt Boot, hält ein Kruzifix hoch und sticht ein Bierfass an – all das in nur zehn Sekunden. Auf TikTok nämlich, in einem Clip namens „King of Bayern“, erstellt (und akustisch bearbeitet) von einem beliebigen User, zehntausendfach geklickt und gelikt. Dem bayrischen Ministerpräsidenten dürfte es gefallen, es hätte von ihm selbst stammen können: bunt, semiprofessionell, selbstironisch, ein authentischer Querschnitt aus seinem Leben, bis auf das Fake-Rülpsen vielleicht. Dass er, der CSU-Spitzenkandidat, mittlerweile für solche Vorlagen dient, selbst zum Internet-Meme geworden ist, zeigt im Grunde nur: Der Mann hat Social Media verstanden.