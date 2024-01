Total digital Das Rennen um die Super-KI

Zuckerbergs Schöpfer-Hybris spiegelt einen fatalen Trend wider. Staatliche Regierungen und Tech-Giganten investieren massiv in die Forschung zu künstlicher Intelligenz. China, die Vereinigten Staaten und Europa ringen bei diesem weltweiten KI-Wettrüsten um die Vorherrschaft. In diesem Rennen erreichen wir bald eine Phase, in der AGI tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Doch die Frage ist längst nicht mehr, ob wir AGI entwickeln können, sondern ob wir auch in der Lage sein werden, sie in Schach zu halten. Wenn künstliche Intelligenz auf menschliche Dummheit trifft, könnte das unvorstellbare Konsequenzen für uns alle haben.