Mario Barth-Video bei Tiktok gesperrt „Ich gendere nicht. Ich habe einen Schulabschluss“

Anders als Dieter Nuhr, ebenso erfolgreich, provoziert und polarisiert Mario Barth aber weniger feinsinnig. Bei einem Auftritt in der NDR-Talkshow „Riverboat“ trug er jüngst sein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich gendere nicht. Ich habe einen Schulabschluss“ und erklärte dazu: Keiner wisse ja genau, was noch erlaubt sei. „Darf ich überhaupt noch was sagen?“ Sein etwas verwirrendes aktuelles Tourprogramm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch vielleicht“ knüpfe an den „speziellen“ Alltag in der Hauptstadt an, so Barth. „In Berlin bist du am Montag Mann, am Dienstag Frau und Mittwoch Straßenschild – alles erlaubt“, echauffiert sich der 51-Jährige in Anspielung auf Transpersonen.