Sommerhitze im Büro : Ist ein beruflicher Dresscode noch zeitgemäß?

Dresscode im Homeoffice: Für viele ist seit Beginn der Pandemie die Jogginghose zum Kleidungsstil gewoden. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Meinung Kein Anzug, keine Krawatte, kein Kostüm – einige Filialen der Sparkasse haben ihre Kleidervorschriften für Mitarbeiter gelockert. Das Signal, das die Bankenbranche damit sendet, sollte trotzdem nicht falsch verstanden werden.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Kleider machen Leute. Das wusste nicht erst Gottfried Keller in seinem gleichnamigen Roman, der im 19. Jahrhundert erschien und auf eine wesentlich ältere Erkenntnis Bezug nimmt. In dem literarischen Werk geht es um einen armen Schneiderlehrling, der sich allerdings so vornehm zu kleiden weiß, dass ihn jedermann für adelig hält. Um das Erwecken eines bestimmten Eindruckes mehr als das Vortäuschen falscher Tatsachen geht es bei der Wahl der Garderobe heutzutage noch genauso. Dabei gilt – wie bei der Wahl der Worte – im Grunde das Prinzip von Schulz von Thun: Man kann nicht nicht kommunizieren.

Es ist nicht zwingend eine gute Idee, eine lange währende, allgemein akzeptierte Gepflogenheit zu brechen: Den Dresscode in der Finanzbranche. Ein Anzug mit Krawatte bei Männern, einen Hosenanzug oder ein dezentes Kleid bei Frauen – die Optik unterstreicht die berufliche Seriosität, die Vertrauenswürdigkeit und Ernsthaftigkeit des Tuns – und das nicht nur im Bankwesen. Dennoch hat die Stadtsparkasse Oberhausen es jüngst getan, die Sparkassen in Neuss, Essen, Dortmund und Bottrop haben es 2020 getan, die Hamburger Kollegen 2016 den Anfang gemacht: eine Lockerung der internen Kleidervorgaben. Man wolle mit dem Zeitgeist gehen, Menschen auf Augenhöhe begegnen, mehr Kundennähe erreichen, so die Begründungen der Sparkassen, deren Vorstände diese Entscheidung individuell und ohne Absprache mit dem Sparkassenverband treffen können.

Auch das geschieht nicht immer ohne Kontroversen und vor allem nicht ohne begleitendes Regelwerk. In Oberhausen etwa sei die Frage nach einer zeitgemäßen, angemessenen Kleiderordnung schon seit Jahren regelmäßig Thema in der Sparkasse gewesen, ließ ein Sprecher wissen. “Insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen haben den Wunsch geäußert, mehr Wahlmöglichkeiten bei ihrer Berufskleidung zu haben.“ Die Entwicklungen in den Nachbarsparkassen und in der Gesellschaft hätten ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. „Business Casual ist in der Geschäftswelt eine respektierte und anerkannte Kleidungsweise“, so der Sprecher.

Bankberater in Flip Flos und Shorts wird es nicht geben. Um jegliche Missverständnisse zu vermeiden, hat die Sparkasse ihre Mitarbeitenden in einer Broschüre darauf aufmerksam gemacht, dass „die Auswahl einer anlassbezogenen, stets seriös und trotzdem nicht ‚overdressed’ erscheinenden Kleidung eine Menge Fingerspitzengefühl erfordert.“ Es folgen etliche Bilder mit Beispielen aus dem Business-Knigge. Krawatten und Sakkos sind kein Muss mehr, Hemden und geschlossene Schuhe bei Herren aber schon. Frauen müssen ihre Schultern bedecken, schicke Sandaletten sind aber nun erlaubt. Manch einem mögen die Hinweise banal erscheinen – sie haben ihre Berechtigung.

Nicht nur mehr als zwei Jahre Pandemie bedingte Homeoffice-Zeit können bei einigen als Flexibilisierung der Garderobe (nicht nur der Arbeitsbedingungen) verstanden worden sein. Von Konferenzen in Jogginghose bis hin zur feinen Chino im Büro ist es eben für manche ein weiter Weg – nicht nur im Bank- oder Versicherungswesen. Auch in Büroräumlichkeiten anderer Branchen wären einige Mindeststandards wünschenswert: keine Birkenstockschlappen, keine Strandkleider, keine Männershorts. Nicht nur, dass Klimageräte ohnehin das Arbeiten erleichtern dürften, das eigene Erscheinungsbild ist immer auch eine Bekundung des Respekts gegenüber allen anderen. Gerade Berufsanfängern brauchen Vorbilder.