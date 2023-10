Solidarität mit Israel Deutschlands Demokraten sind bemerkenswert geschlossen

Deutschland hat eine besondere Beziehung zu Israel. Sie rührt von den in der Menschheitsgeschichte einzigartigen Verbrechen des NS-Regimes gegen die Juden her. Dafür hat der demokratische Nachfolgestaat, die Bundesrepublik, eine einmalige Verantwortung. Es rührt aber auch von der gemeinsamen jüdisch-deutschen Geschichte her. Bis zum verbrecherischen Nazi-Deutschland waren die Juden in Deutschland trotz des auch hier grassierenden Antisemitismus als Staatsbürger integriert und mitwirkend wie sonst nur in wenigen Ländern dieser Welt.