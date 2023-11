Hass auf Israel Elfriede Jelinek formuliert ihr Entsetzen

Gerade hat der in Berlin lebende, jüdische Pianist Igor Levit in einem Interview mit der „Zeit“ beschrieben, wie ihm das fehlende Mitgefühl in Deutschland und das Schweigen vieler Intellektueller nach dem Angriff der Hamas auf Israel zusetzt. Wie die barbarische Attacke vom 7. Oktober auch fundamentale Fragen nach seiner Identität als Jude in Deutschland aufwirft. Nun meldet sich eine Intellektuelle aus Österreich zu Wort: Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat auf ihrer Internetseite einen literarischen Text darüber veröffentlicht, was der Überfall der Hamas, das Ermorden, Vergewaltigen, Foltern und Verschleppen wehrloser Zivilisten in Israel in ihren Augen ist: ein Zivilisationsbruch. Ein Angriff nicht nur auf Menschen in Israel, sondern auf die Menschlichkeit selbst. „Es ist ein Bruch von allem, was noch verhandelt werden kann“, so Jelinek.