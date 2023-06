„Sommerplan“ der „Letzten Generation“ Letzte Generation schädigt wieder einmal sich selbst

Der fast 20 Jahre alte, preisgekrönte Streifen mit Daniel Brühl und Julia Jentsch in den Hauptrollen zeichnet ein ähnliches Bild: Die beiden jungen, linken Nachwuchsrevolutionäre ziehen durch die Straßen des bornierten Berlin-Zehlendorfs, brechen in Villen ein, verrücken teure Möbelstücke und hinterlassen Botschaften an den Wänden. „Die fetten Jahre sind vorbei“, so eine der gesprühten Nachrichten an die „Bonzen“ in der Tragikomödie, könnte auch ein Slogan der selbst ernannten „Letzten Generation“ sein, die sich die „Superreichen“ jetzt als Feindbild vornimmt. Bloß, dass es voranging um Klimaschutz statt um Kapitalismuskritik geht. Klassenkampf aber scheint es allemal.