Deutschland liefert Kampfpanzer Nichts ist erledigt in der Ukraine

Sicher: Putins Parolen sind vor allem für das eigene Publikum bestimmt. Die Kampfmoral der Soldaten ist nach einem Kriegsjahr voller Chaos, Pleiten und Pannen im Keller. Ob die russische Rüstungsindus­trie überhaupt in der Lage ist, mal eben 1600 Panzer vom Band rollen zu lassen, ist durchaus zweifelhaft. Keinen Zweifel kann es allerdings an Putins Willen geben, seinen mörderischen Feldzug fortzusetzen. Und zwar so lange, bis der Westen, den der Kremlchef für dekadent und schwach hält, in seiner Unterstützung nachlässt. Am Ende, so geht die Rechnung in Moskau, wird Kiew den Eroberern hilflos ausgeliefert sein. Ob das noch ein Jahr dauert oder ein Jahrzehnt, ist Putin egal. Er ist sich sicher, dass er den längeren Atem hat.