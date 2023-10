Messe zu Leihmutterschaft in Köln Wie weit darf der Kinderwunsch gehen?

Analyse | Düsseldorf · Eine Messe in Köln informiert an diesem Wochenende über Möglichkeiten der Leihmutterschaft im Ausland – obwohl diese in Deutschland gesetzlich verboten ist. Aus gutem Grund, finden viele Gegner, die eine Ausbeutung von Frauen fürchten oder ethische Vorbehalte haben. Was Frauenrechtler und Kinderwunsch-Mediziner dazu sagen.

19.10.2023, 17:25 Uhr

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in vielen anderen Ländern aber zulässig. Foto: dpa/Annette Riedl