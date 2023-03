Lehrermangel in Deutschland Warum niemand unterrichten will

Eine Masterstudentin an der Uni Köln im Lehramt Sonderpädagogik, die anonym bleiben will, sieht das Studium trotz der später guten Einstellungsmöglichkeiten als langen steinigen Weg an, der so manchen „abschrecken oder zum Abbruch des Studiums verleiten könnte“. Finanziell sei das Studium schwer zu stemmen, nicht nur wegen teurer Pflicht-Auslandsaufenthalte, sondern auch wegen monatelanger, häufig unbezahlter Praktika in Schulen. In der Zwischenzeit könne man für den Lebensunterhalt nicht mehr jobben gehen. Auch bereite das Studium nicht ausreichend für den Schuleinsatz vor. „Man macht immer mehr die Erfahrung an Schulen, dass der Bildungsauftrag mittlerweile vom Erziehungsauftrag überlagert wird“, sagt die 28-Jährige. Soziale Konflikte aus dem Elternhaus und Hyperaktivität mancher Schüler seien zunehmend auch im Schulalltag zu klären. Nicht nur pädagogisch, sondern auch psychologisch geschult und belehrend müsse man sein.