Aufforderung an alle Lehrkräfte AfD im Schulunterricht? Ja bitte!

Elf Jahre gibt es die Alternative für Deutschland jetzt, und auch wenn sie noch nicht in Geschichtsbüchern zu finden ist, markiert ihr Einzug in die Parlamente in Bund und Ländern eine Zäsur. Die Partei mag demokratisch gewählt sein, ihre demokratiezersetzenden Bestrebungen aber gehen inzwischen so weit, dass Verfassungsschützer die Partei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextrem einstufen, ebenso ihren gesamten Jugendverband, die Junge Alternative (JA). Die Recherchen über das Treffen einiger AfDler mit rechtsradikalen Vordenkern in Potsdam lösten endgültig derartiges Entsetzen aus, dass seither regelmäßg Tausende Menschen in Großstädten und Dörfern gegen Rechtsextremismus demonstrieren.