Lebensunterhalt Viele Frauen verlassen sich zu sehr auf ihre Männer

Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen von fehlender Ausbildung über traditionelle Verhaltensmuster bis zu geringeren Ein- und Aufstiegschancen. Die Studien dazu füllen ganze Bibliotheksregale oder Computer-Festplatten. Mit steigender Bildung und einer größeren Gleichheit der Geschlechter nehmen die Unterschiede ab. Und das ist auch bei den Zugewanderten zu beobachten. So gibt es in der zweiten Generation der Migrantinnen und Migranten bei den Männern kaum Unterschiede, was die Erwerbsarbeit betrifft. Bei den Frauen sind in der Generation der Nachkommen 67 Prozent in Erwerbsarbeit gegenüber nur 55 Prozent bei jenen, die nach Deutschland direkt eingewandert sind.