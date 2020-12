Kommentar zum Dax-Hoch : Lasst euch von der Euphorie nicht blenden!

Meinung Nach dem Impfstart, der Einigung auf einen Brexit-Deal und dem Einlenken von Donald Trump im US-Haushaltsstreit ist der Dax auf ein Rekordhoch gesprungen. Trotzdem gibt es in diesem Jahr Rückschlaggefahren für die Börse.

Es scheint so, als wenn zum Ende eines extrem schwierigen Jahres vieles leichter geworden wäre. Weltweit haben die Impfungen gegen Covid-19 begonnen, der Brexit-Deal steht, und Donald Trump hat die Vereinbarung über das neue Corona-Hilfspaket unterschrieben. Die Börsianer jubilieren, der Dax steigt auf Rekordniveau. Pandemiejahr 2020 – war da was?

Liebe Anleger, lasst euch von der aktuellen Euphorie an den Aktienmärkten nicht übermannen! Natürlich profitiert die Welt davon, dass endlich ein Impfstoff vorhanden ist. Natürlich vertreibt die Hoffnung darauf, wir könnten die Pandemie dauerhaft in den Griff bekommen, auch einen Teil unserer wirtschaftlichen Sorgen. Weil Gastronomen wieder öffnen dürfen, Ladenlokale wieder voller werden, die Kurzarbeit zurückgeht, Unternehmen wieder investieren. Aber sind damit alle Probleme beseitigt? Nein. Gerade die Börse, das hat sie 2020 mehrfach gezeigt, reagiert empfindlich auf Rückschläge im Kampf gegen das Virus. Und die werden kommen, da, wo Lieferungen nicht plangemäß eintreffen, weil die Produktion ins Stocken gerät, und die ersehnte Herdenimmunität langsamer vorankommt als erwartet. Und wenn beispielsweise die Pflicht zum Insolvenzantrag zurückkehrt, werden wir in Deutschland noch viele Pleiten erleben. Auch das wird die Börsen zwischenzeitlich immer mal wieder zurückwerfen.