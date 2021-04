Namen für Corona-Maßnahmen : Harter Lockdown, Wellenbrecher-Lockdown, Brückenlockdown – was soll das alles?

Deutschland geschlossen? Bisher jedenfalls nie so ganz. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Ein Jahr Pandemie, drei Infektionswellen und fünf Monate Zuhausebleiben-Philosophie später soll der „Brückenlockdown“ nun die Wende bringen. Dass ein neues Label alte Probleme nicht löst, zeigen allerdings die bisherigen Kampfbegriffe der Corona-Maßnahmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke

Linguisten, Etymologen und anderen Wortforschern dürfte Armin Laschet neuen Stoff geboten haben mit seinem Vorschlag, den er am Ostermontag am Rande eines Besuchs im Aachener Impfzentrum gemacht hat. „Wir brauchen einen Brückenlockdown“, sagte der CDU-Chef in die Kameras und präsentierte damit das Ergebnis seiner Phase des Nachdenkens, die er sich vor Ostern erbeten hatte. Man müsse die Brücke bauen „hin zu dem Zeitpunkt, an dem viele Menschen geimpft sind“, so Laschet, um dann ab Mai/Juni in eine andere Phase zu kommen.

Eine Brücke bauen, das klingt friedlich, versöhnlich, ja es klingt nach etwas, das man gemeinsam macht und das einen Anfang – und viel wichtiger – auch ein Ende hat! Eine Brücke führt schließlich von A nach B, mit einer Brücke überwindet man scheinbar Unüberwindbares. Ja, die Brücke ist ein schönes Bild für den Weg aus der Corona-Einöde. In Verbindung mit dem Wort Lockdown könnte jede Brücke, die der NRW- Landeschef bauen will, allerdings ins Nichts führen. So zumindest ist das Gefühl aller bisherigen sogenannten Lockdown-Maßnahmen, die es in Deutschland seit Beginn der Pandemie gegeben hat.

Angefangen mit dem ersten Lockdown im März 2020, der die Deutschen derart unvermittelt traf, dass die meisten tatsächlich zu Hause blieben, noch bevor sie den Begriff richtig einordnen konnten, hat er inzwischen beinahe komplett an Schlagkraft verloren. Während sich die Phase im Frühjahr 2020 auch außerhalb der eigenen vier Wände anfühlte wie ein ewiger Sonntag, sind die Straßen, Städte und auch Büros im Frühjahr 2021 teilweise so belebt, dass Laschet noch immer davon spricht, noch „besser in Sachen Homeoffice“ werden zu müssen.

Das Wort Lockdown hat seinen Schrecken bei den Deutschen längst verloren, es löst keine Schockstarre mehr aus, oft nicht einmal mehr ein Wimpernzucken nach nunmehr fünf Monaten in diesem sogenannten Zustand. Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass der Begriff Lockdown hierzulande seit jeher für diverse Corona-Schutzmaßnahmen inflationär benutzt wird – während es einen richtigen, bundesweiten Lockdown im Wortsinne bislang gar nicht gegeben hat: „Lockdown“ bedeutet in der wörtlichen Übersetzung nämlich „Ausgangssperre“.

Wenn Großbritannien, Spanien, Frankreich, Österreich oder die Niederlande „in den Lockdown“ gegangen sind oder gehen (wie zum Teil auch aktuell), ist diese Maßnahme immer untrennbar verbunden mit nächtlichen Ausgangssperren für die Bevölkerung, teilweise sogar jeweils ab 18 Uhr, teilweise sogar mit strikten Ausgangsregeln tagsüber. So etwas gab es in Deutschland nur sehr vereinzelt und wenn dann sehr kurzweilig.

Genau genommen wäre „Shutdown“, wörtlich für „Schließung“ oder „Stilllegung“, der treffendere Begriff für die meisten bisher verordneten Corona-Maßnahmen. Stattdessen war im Herbst, als die Infektionszahlen in Deutschland explosionsartig anstiegen, wahlweise die Rede vom „Lockdown light“, Teil-Lockdown“, „Wellenbrecher-Lockdown“ oder der „November-Notbremse“. Gänzlich in die Eisen gegangen ist dabei niemand. Ab dem 2. November galten in Deutschland zwar unter anderem schärfere Kontaktbeschränkungen, ein Beherbergungsverbot, eine Sperrstunde sowie diverse Schließungen von Gastronomie- und Freizeitstätten – bei Schulen und Kitas gab es keine einheitliche Lösung. Notbetreuung war mancherorts ein dehnbarer Begriff. Die Infektions- und vor allem die Sterbezahlen stiegen auch Anfang Dezember noch weiter dramatisch an.

Es folgte – erneut mit mehrwöchiger Besprechungs- und Abstimmungsverzögerung – ab 16. Dezember dann der „harte Lockdown“, den wiederum jedes Bundesland für sich selbst interpretierte – und der in 16 verschiedenen Landesverordnungen in erwartbar aufgeweichter Form in Kraft trat und bis heute andauert. Von einem inhaltlich harten Lockdown, der die Mobilität, die Kontakte, den Bewegungsradius der Menschen ernsthaft einschränkt, war Deutschland bislang weit entfernt – mit Ausnahme des eiskalten Wintereinbruchs vielleicht. Der durch dessen Schneemassen begründete Begriff „Flockdown“ konnte die Corona-Politik wohl gänzlich ad absurdum führen. Was die Regierenden über Monate nicht durchsetzen konnten oder wollten, schaffte das Wetter praktisch über Nacht.

Während zuletzt die frühlingshaften Tage von Lockerungen träumen ließen, die Virenmutationen sich aber immer stärker ausbreiteten, stehen Entscheider aktuell wieder unter Druck. Der entlädt sich in wieder neuen Namen bei gleichbleibenden Problemen: Wenn Armin Laschets „Brückenlockdown“ oder Angela Merkels „Bundes-Lockdown“ nicht endlich erfüllen, was Wissenschaftler eindringlich fordern – einen echten, harten Lockdown – werden es Worthülsen bleiben auf der langen Liste der leeren Corona-Kampfbegriffe.

(jra)