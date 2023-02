Führerschein-Umtausch Relikte aus guten alten Zeiten

Doch seit 2022 und noch bis 2033 sind laut ADAC 15 Millionen Besitzer eines Papier-Führerscheins angehalten, das bis 1998 ausgestellte Dokument gegen einen zeitgemäßen einheitlichen EU-Führerschein einzutauschen. Während die Jahrgänge 1953 bis 1958 bis vergangenen Juli umgetauscht haben mussten, endete zuletzt, am 19. Januar, die Frist für die Jahrgänge 1959 bis 1964. Jetzt tickt bis kommenden Januar 2024 die Uhr für die zwischen 1965 und 1970 Geborenen. Mehrere Millionen „Lappen“ sind also noch im Umlauf. Da der Verwaltungsaufwand für die Kommunen enorm ist, wird der Umtausch in den nächsten zehn Jahren so gestaffelt. Doch für viele Autofahrer steckt nicht nur ein einfacher Behördengang dahinter.