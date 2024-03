Neues Buch „Israel und wir“ Deutschlands heikle Rolle im Nahostkonflikt

Heikel ist derweil auch der Umgang mit den gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland, zu denen es infolge des eskalierten Nahostkonflikts kam. Der Journalist beschreibt, wie Hamas-Unterstützer schon wenige Stunden nach dem Überfall auf Israel am 7. Oktober die Massaker in Berlin Neukölln feierten. Er stellt dar, wie rigoros die Polizei in den Wochen danach gegen pro-palästinensische Proteste vorging. Und er zeigt auf, wie sich in der politischen Linken und an Universitäten ein tiefes Unbehagen gegen Israel breitmachte. Sonne kommt zu dem Schluss, dass die von offizieller Seite vertretene Staatsräson von großen Teilen der Bevölkerung nicht in voller Weise mitgetragen wird.