Krieg in Europa​: Ratlosigkeit in der Zeitenwende​

Christoph Heusgen bei der Veranstaltung in Neuss.⇥Foto: Melanie Zanin Foto: Melanie Zanin (MZ)

Münchner Sicherheitskonferenz Hervorgegangen ist die inzwischen weltbekannte Institution aus der Internationalen Wehrkunde-Tagung, die der Widerstandskämpfer Ewald-Heinrich von Kleist 1963 gegründet hatte, um ein Forum zu schaffen, das künftige Weltkriege verhindert. Seit Jahren treffen sich die Mächtigen der Welt in München, um über Fragen der internationalen Sicherheitspolitik zu diskutieren. Seit 2021 ist Christoph Heusgen der Vorsitzende.

Zeitenwende on Tour Heusgen möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten. In Neuss hat er am Freitag eine Tour begonnen, die ihn und andere Experten in viele deutsche Städte führen wird. Auch in Schulen und anderen Einrichtungen sind Veranstaltungen geplant. Beim Auftritt in Neuss war die Rheinische Post mit Chefredakteur Moritz Döbler der Partner. Unsere Redaktion sprach mit Heusgen (rp-online.de/heusgen).

Stimmung in der Bevölkerung Rund 70 Prozent der Deutschen unterstützen laut dem jüngsten „Politbarometer“ der Forschungsgruppe Wahlen die Waffenlieferungen der Bundesregierung, selbst bei dann höheren Energiepreisen.