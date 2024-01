Cancel Culture im Karneval Kostüme 2024 - als was darf man sich noch verkleiden?

Einmal im Jahr jemand oder etwas ganz anderes sein, ausbrechen aus dem Alltag, in fremde Welten eintauchen – für die meisten ist genau das der Grund, Karneval zu feiern. Erlaubt ist, was Spaß macht, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oder etwa doch? Seit einigen Jahren schon wird über „Blackfacing“ diskutiert, das Schwarzanmalen von Gesichtern, was die meisten inzwischen als rassistisch anerkennen. Wogegen sich in diesem Jahr sogar das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ offiziell ausgesprochen hat. Und auch die Karnevalslandschaft hat das Thema Diskriminierung und kulturelle Aneignung erreicht. Zurecht, denn Tradition, das Überliefern von Bräuchen, bedeutet nicht: alles so zu tun, wie es immer schon getan wurde.