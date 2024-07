Klimaschutz im Urlaub Wie Kopenhagen seine Touristen zu Nachhaltigkeit motivieren will

Die Initiative setzt dabei vorwiegend auf Vertrauen, das heißt, dass überwiegend keine Nachweise verlangt werden. Einige Teilnehmende verlangen aber möglicherweise einen Nachweis, zum Beispiel ein Foto oder das Ticket vom öffentlichen Personennahverkehr. Bisher haben sich über 20 Organisationen für das Pilotprojekt angemeldet. Zu den teilnehmenden Attraktionen gehört auch die Copenhagen Surf School, die einen kostenlosen zweieinhalbstündigen Windsurfkurs anbietet. Voraussetzung ist eine 30-minütige Strandreinigung vor oder nach dem Kurs. Anschließend gibt es ein kostenloses Panini und ein Getränk im Surfcafé. Wer ehrenamtlich im Stadtgarten mithilft, bekommt ein kostenloses, vegetarisches Mittagessen. Wer den Hafen sauber hält, darf sich ein Kajak gratis leihen. Gesammelter Plastikmüll kann in der dänischen Nationalgalerie in ein Kunstwerk verwandelt werden. Besucherinnen und Besucher, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, bekommen eine Führung in der Zisterne spendiert.