Vorstoß des Handelsverbandes HDE : Konsumgutschein macht so keinen Sinn

Meinung Düsseldorf Ein 500-Euro-Gutschein für alle, wie ihn der Handelsverband vorschlägt, ginge in die falsche Richtung. Es fehlt nicht am Geld. Zudem droht noch mehr Geschäft ins Internet abzuwandern.

Die Idee des Handelsverbandes HDE, der Staat möge pauschal Konsumgutscheine verteilen, geht in die falsche Richtung. Erstens: Den meisten Deutschen fehlt es nicht am Geld fürs Shopping, sondern in Zeiten der Pandemie an Gelegenheit und Sicherheit. Die Sparquote ist 2020 auf 18 Prozent gestiegen, weil niemand mehr einkaufen, essen gehen oder in Urlaub fahren konnte. Was die Deutschen seither gespart haben, würde als Konjunkturschub ausreichen. Zugleich würde bei der Gutscheinlösung der Vorzieheffekt manches schlucken, ein Teil der erhofften Wirkung also verpuffen. Wenn die Deutschen nicht sowieso aus Angst vor einer weiteren Welle weitersparen würden.