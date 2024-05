Kommunalwahlen in Thüringen Die AfD verliert das Vertrauen ihrer Basis

Der Stimmungstest für die Landtagswahl in Thüringen am 1. September macht aber auch noch andere Personalprobleme deutlich: Der AfD-Landeschef Björn Höcke hat an der Basis offensichtlich an Strahlkraft eingebüßt. Dabei war der Politiker, der als Strippenzieher im Hintergrund gilt, zuletzt sogar deutlich sichtbarer als jemals zuvor: Mitte April ist er in einem TV-Duell gegen Thüringens CDU-Chef Mario Voigt aufgetreten. Mitte Mai kam er in die Schlagzeilen, weil er wegen des Verwendens einer Parole der Nationalsozialisten vom Landgericht in Halle verurteilt wurde. Höcke, der bislang von seinem Mythos des Chefdemagogen lebte, vor dem alle zittern, hat sich mit jedem öffentlichen Auftritt selbst entzaubert. Jetzt sieht man einen farblosen Ex-Lehrer, der schwierigen Fragen ausweicht, in dem er sich auf Erinnerungslücken beruft. Vor Gericht hat er die Opferrolle derart ausgereizt, dass er gar weinerlich wirkte.