Die Lehre aus der FTI-Pleite Der Staat sollte es einfach lassen, Firmen zu retten

Die Pleite von Europas drittgrößtem Reisekonzern ist für Kunden und Mitarbeiter eine böse Überraschung: Die einen bangen um ihren Urlaub Urlaub, die anderen um ihren Arbeitsplatz. Hoteliers vor allem in Griechenland können nun sehen, wie sie ihre Häuser auslasten. Die Bundesregierung lehnt erneute Finanzspritzen ab. Richtig so. FTI erneut zu helfen, hieße, gutes Geld schlecht gewordenem hinterher zu werfen. Mehr noch: Es war schon ein Fehler, dass der Staat das bayerische Unternehmen in der Pandemie überhaupt gestützt hat. Fast 600 Millionen Euro Staatshilfe hat FTI erhalten, eine gewaltige Summe.