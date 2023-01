Kommentar zur Fachkräftestrategie der Bundesregierung Der Fachkräftemangel ist hausgemacht

So war es ein Fehler, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts mit dem geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu verknüpfen, weil Union und AfD nun erfolgreicher gegen beides Stimmung in der Bevölkerung machen können. Es ist auch falsch von Hubertus Heil, die Fachkräftestrategie im Inland mit einer von der Bundesagentur für Arbeit bezahlten einjährigen, undifferenzierten Bildungszeit für Arbeitnehmer zu überfrachten. Der Finanzminister hat sie vorerst aus Haushaltsgründen gestoppt, Mittelständler laufen dagegen Sturm. So etwas hält nur unnötig auf.