Berliner Republik Ampel-Streit auf Länderkosten

Sicher, die große Koalition hatte sich auch nicht mit derart drängenden Krisen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland befassen müssen. Viel zu oft gehen die Eilverfahren, mit denen die Ampel ihre Gesetzesvorhaben durch Parlament und Bundesrat peitscht, aber auf koalitionsinterne Querelen zurück. Weil sich SPD, Grüne und FDP bei ihren Projekten regelmäßig so heftig verhaken, dass wochen- oder gar monatelang nichts geht, wird es nach hinten raus eng mit dem Zeitplan. So auch beim aktuellen Zoff um das Heizungsgesetz. Es widerspricht dem in der Verfassung vorgesehenen Gesetzgebungsprozess, wenn Fristverkürzungen eher zur Regel werden als die Ausnahme bilden. Der Dauerstreit in der Ampel auf Länderkosten ist bedenklich.