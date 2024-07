Aufgabe der Präsidentschaftskandidatur Biden blieb nichts anderes mehr übrig

In seinem schriftlichen Statement zum Rückzug, das er am Sonntag über die sozialen Medien verbreitete, stellt er das Wohl der USA in den Vordergrund: Es gebe nichts, was Amerika nicht schaffen könne, wenn es das gemeinsam tue. „Wir müssen uns nur erinnern, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind“, schreibt Biden als Schlusssatz und will damit Zuversicht, Einigkeit und Zusammenhalt verbreiten. Tragischerweise ist das genau das, was die Demokraten seit geraumer Zeit eben nicht ausstrahlen.