CDU-Vorschlag „Pflichtjahr für junge Menschen" : Ungerecht, unlogisch, unehrlich

Die CDU schlägt ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Frauen und Männer vor. Warum die Idee in der Theorie reizvoll erscheint, bei genauerem Hinsehen aber grundfalsch ist.

Der Gedanke hat durchaus Charme. Junge Leute sollen ein Jahr dienen – in Krankenhäusern, Pflegeheimen, bei der Feuerwehr, im Katastrophenschutz oder auch in der Bundeswehr. So ein Jahr kann den Horizont erweitern. Es kann dabei helfen, die eigene Blase mal zu verlassen und charakterlich zu reifen. Das ist alles richtig und wärmstens zu empfehlen. Ein Zwang aber sollte damit nicht verbunden sein.

Doch genau den will die CDU. Sie hat auf ihrem jüngsten Parteitag in Hannover ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Frauen und Männer beschlossen. Offenbar haben die Christdemokraten kein allzu großes Vertrauen in die Jugend. Denn erst der gesetzliche Zwang - so argumentierten gleich mehrere CDU-Spitzenpolitiker - würde dazu führen, dass junge Menschen sich wenigstens einmal in ihrem Leben für die Gemeinschaft einsetzten. Nur so kämen sie auch wirklich raus aus ihrer gewohnten Umgebung.

Der Vorschlag trifft einseitig die Jungen, widerspricht den Zielen der Christdemokraten mit Blick auf die Rechte des Individuums und ist offenbar nicht ganz ehrlich gemeint.

Bleiben wir zunächst bei der Generationengerechtigkeit. Vor gut zehn Jahren hat die CDU die Wehrpflicht abgeschafft, die einst zu ihren konstitutiven Programmpunkten zählte. Begründung: Zu viele junge Männer kämen um den Dienst an der Waffe herum, weil die Bundeswehr nicht mehr so viele Wehrpflichtige benötige. Damit sei die Gerechtigkeit innerhalb einer Generation beschädigt. Bei einer Dienstpflicht ausschließlich für junge Leute wäre indes die Gerechtigkeit zwischen den Generationen betroffen. Warum sollen nur Menschen zwischen 18 und 25 Jahren betroffen sein und nicht alle Erwachsenen im berufsfähigen Alter?

Sollte die Dienstpflicht schon bald kommen, müsste zudem ausgerechnet jene Generation ran, die unter der Corona-Pandemie besonders litt, die von den Folgen des Klimawandels mit am stärksten betroffen ist und die in ihrer überwiegenden Mehrheit wegen der alternden und zurückgehenden Bevölkerung einen höheren Beitrag zur Rentenversicherung leisten wird. Das ist nicht fair, selbst wenn man das Pflichtjahr grundsätzlich befürwortet.

Dass ein solcher Zwang ausgerechnet von einer Partei ins Spiel gebracht wird, die sich die Freiheit des Einzelnen auf die Fahne geschrieben hat, ist kaum nachzuvollziehen. Nach den Grundwerten des politischen Liberalismus, zu denen sich die CDU ausdrücklich bekennt, soll jedes Individuum selbst entscheiden, was für das eigene Glück und das der Familie richtig ist. Ein Zwang zum Dienst an der Gesellschaft steht in keinem Parteiprogramm. Die Pflicht zur Gemeinschaft zeigt sich darin, Steuern zu zahlen, um damit öffentliche Güter oder die Daseinsfürsorge zu finanzieren. Ein erzwungenes gesellschaftliches Engagement, das die Arbeitskraft bindet, ist damit nicht verbunden. Mit der Einführung des verpflichtenden Dienstjahres widerspricht die CDU damit ihren eigenen Prinzipien. Die Wehrpflicht war eine Ausnahmesituation in Zeiten der starken äußeren Bedrohung. Sie wurde abgeschafft, als diese nicht mehr in dieser Form wahrgenommen wurde.