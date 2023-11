Zum Karnevalsbeginn 2023 Das ist nicht mehr lustig

Was tun? Kontrollen alleine bringen nichts, sind aber wohl unverzichtbar. Vielleicht sollten die Kölner an solchen „dollen“ Tagen sogar Eintritt nehmen. In jedem Fall aber braucht es überall in der Stadt Treff- und Feierpunkte, wo mehr geboten wird als der Schluck aus der Pulle. Der Aufruf „Reißt euch am Riemen!“ darf nicht fehlen, hilft aber nur, wenn am Feiertag zu erwarten ist, was Menschen mit kölscher Seele wirklich brauchen: Spaß an der Freud.