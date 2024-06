Steuerbonus für arbeitende Rentner Heils falsche Medizin gegen Frühverrentung

Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, heißt es. Und immerhin hat Hubertus Heil erkannt, dass es so mit dem frühen Ruhestand in Deutschland nicht weitergehen kann. Der Sozialminister will Ältere motivieren, länger zu arbeiten. In der Tat hätte das nur Vorteile: Sie zahlen höhere Steuern, was der Staatskasse hilft. Sie zahlen länger Sozialbeiträge, was die Rentenkassen entlastet, die vor gewaltigen Finanzproblemen stehen, und ihre eigene Rente erhöhen. Zugleich entschärft sich das Fachkräfte-Problem etwas. Jährlich scheiden Hunderttausende mehr aus dem Arbeitsmarkt aus, als junge Menschen eintreten. Das kann nicht mehr lange gut gehen.