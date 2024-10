Streit um Energiekosten Wirtschaft und Ampel in der Beziehungskrise

Die Stimmung zwischen Wirtschaft und Olaf Scholz ist angespannt. Vor wenigen Monaten noch warf der Industriepräsident dem Kanzler vor, er unterschätze die Lage, und sprach von zwei verlorenen Jahren. Scholz konterte trickreich, Klagen sei das Lied des Kaufmanns. Beide haben recht: Es ist einerseits beschämend, wie der Industrieverband Sondervermögen (also neue Schulden) und immer neue Subventionen (etwa für die Autoindustrie) fordert. Andererseits sind die Energiekosten ein objektives Problem - und zwar eines, das immer drängender wird. Der Ausbau der Stromnetze, der nötig ist, um den Windstrom von den Küsten in die Industriezentren des Südens und Westens zu bringen, kostet in den nächsten Jahren viele Milliarden, was Verbraucher wie Betriebe belasten wird.