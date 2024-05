Fernreise? Tempo 200? Täglich Fleisch? Der Wald als Warnung

Wenn in der Antarktis das Schelfeis schmilzt und in Bangladesch Fluten Hunderte Menschen in den Tod reißen, lässt das in Europa viele unberührt. Man registriert bedauernd die schlechten Nachrichten, aber sie erscheinen weit weg und nichts mit dem eigenen Leben zu tun zu haben. Schon eher registriert man das Verschwinden der Gletscher in den Alpen, die man vielleicht aus dem Urlaub kennt. Aber wenn es den Wald vor der eigenen Haustür trifft, kann man nicht wegschauen und muss erkennen: Es gibt da ein Problem.