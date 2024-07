Vorboten einer neuen Pandemie? Vogelgrippe und die richtigen Lehren aus Corona

Zum vierten Mal ist in den USA ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, nachdem er Kontakt mit infizierten Milchkühen hatte. Auch aus anderen Ländern werden Fälle gemeldet, wenngleich noch keine in Europa. Doch das, wissen wir seit Corona, dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Die einen sind besorgt. Die anderen tun solche Nachrichten als Panikmache ab und sehen bereits wieder eine große Verschwörung am Werk.